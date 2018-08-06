Belediyeden 7 bin 500 fakir aileye 140 bin parça giysi

KİLİS - Kilis Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde 7 bin 500 fakir aileye 140 bin parça giysi dağıtılıyor

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın talimatıyla Gıda Bankasına kayıtlı 7 bin 500 aileye kurban bayramı öncesinde giysi dağıtılıyor. Abidin Ağa Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi Müdürü Özlem Kilislioğlu, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın talimatıyla dağıtımına başlandığını ifade etti. Özlem Kilislioğlu, "Kilis Belediyesi bünyesinde 12 tane konağımız var. Bu konaklarımız aracılığıyla her mahallede kıyafet dağıtımımız sürecektir. 140 bin adet kıyafetimiz var. Biz bunları, tüm mahallere ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Dar gelirli vatandaşlar ise Kilis Belediyesinin Kurban bayram öncesi yapılan giysi yardımından dolayı Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teşekkür etti.