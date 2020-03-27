Belediyeden 65 yaş ve üstü vatandaşlara alışveriş hizmeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 65 yaş ve üstü vatandaşlara alışveriş hizmeti veriliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 65 yaş ve üstü vatandaşlara alışveriş hizmeti veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm önemleri yerine getirmeye devam ediyor.

155 ve 156 ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilen hizmet kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor ve görevlendirilen personel tarafından evlerine teslim ediliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, salgının yayılmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Kaynak: AA