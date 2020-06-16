Belediyede iş vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı
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Belediyede iş vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı

Belediyede iş vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde iş vaadiyle bir ayda 10 farklı kişiyi 15 bin TL dolandıran şahıs, polis operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

16.06.2020 21:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:55

Belediyede iş vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde iş vaadiyle bir ayda 10 farklı kişiyi 15 bin TL dolandıran şahıs, polis operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kendisini belediye çalışanı olarak tanıtan bir kişi, Haziran ayı içerisinde 10 farklı kişiyi belediyede işe yerleştirme umuduyla dolandırdı. İş umuduyla görüştüğü kişilerden 15 bin TL alan şahıs, polis operasyonu ile yakalanarak, gözaltına alındı. Cep telefonu kamerası ile para alırken görüntülenen şahsın, hazırladığı sahte evraklarla insanları kandırdığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Belediyede iş vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı

Kaynak: İHA

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