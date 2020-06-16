Belediyede iş vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı
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Belediyede iş vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde iş vaadiyle bir ayda 10 vatandaşın 15 bin lirasını dolandıran şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Belediyede iş vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı
16.06.2020 20:56 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:58

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde iş vaadiyle bir ayda 10 vatandaşın 15 bin lirasını dolandıran şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini belediye çalışanı olarak tanıtan bir kişinin Haziran ayı içerisinde 10 farklı kişiyi belediyede işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. İş umuduyla görüştüğü kişilerden 15 bin TL alan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cep telefonu kamerası ile para alırken görüntülenen şahsın hazırladığı sahte evraklarla insanları kandırdığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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