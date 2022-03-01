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Belediyede hizmet içi eğitim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediyede hizmet içi eğitim

Kütahya'da, belediye personelinin kanun ve mevzuat hükümlerine uygun hizmet verebilmesi amacıyla hizmet içi eğitimler devam ediyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, belediye personelinin kanun ve mevzuat hükümlerine uygun hizmet verebilmesi amacıyla hizmet içi eğitimler devam ediyor.

Kütahya Belediye personeline yönelik verilen kurum arşiv işlemleri eğitimi, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda verildi. Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Fatih Arı tarafından verilen eğitime, tüm müdürlüklerde arşiv işlemleriyle görevli yada sorumlu olan personeller katıldı.

Personelin gelişimi yönündeki bu tür eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Yerel, Haberler

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