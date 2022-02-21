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Belediyede hizmet içi eğitim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediyede hizmet içi eğitim

Kütahya Belediyesi, insan kaynağını daha verimli kullanmak adına hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi, insan kaynağını daha verimli kullanmak adına hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak Türkiye Belediyeler Birliği'nde görevli Ahmet Arslan 'Taşınır mal yönetimi' konulu eğitimi verdi.

Her fırsatta personelinin daha verimli bir çalışma hayatı içinde olması adına sık sık hizmet içi eğitimler düzenleyen Kütahya Belediyesi son olarak 'Taşınır Mal Yönetimi' konusunda eğitim verdi.

Kendi alanında uzman kişilerden aldığı eğitimlerle hem kendi kişisel gelişimine katkı sunan hem de iş yerinde daha verimli bir çalışma performansı sunan personelimiz, her eğitime olduğu gibi bu eğitime de ilgi gösterdi. Türkiye Belediye Birliği görevlisi Ahmet Arslan'ın anlatımıyla eğitimlerini tamamlayan personel, bu ve buna benzer eğitimlerin önemine değinerek, bu imkanı sunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Belediyede hizmet içi eğitim

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kütahya Belediyesi, Ahmet Arslan, Türkiye, Yerel, Haberler

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