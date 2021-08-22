Belediyede aşure dağıtıldı
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Belediyede aşure dağıtıldı

Belediyede aşure dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye hizmet binasında vatandaşlara ve personele aşure ikram etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye hizmet binasında vatandaşlara ve personele aşure ikram etti.

Yüreğir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla belediye hizmet binasında aşure etkinliği düzenledi. Dualarla kurulan kazanlarda hazırlanan aşureler belediye çalışanlarına ve vatandaşlara ikram edildi. Etkinliğe katılan Kocaispir, aşurenin, paylaşmanın, dayanışmanın ve birliğin sembolü olduğunu ifade ederek, "Son zamanlarda bir taraftan yangınlarla, bir taraftan sel afetleri ile ülke olarak hepimiz zor günler yaşadık. Ama inanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri de inşallah atlatacağız. Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, tüm olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. Aşure ikram edilen vatandaşlar ve belediye çalışanları Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Belediyede aşure dağıtıldı
Belediyede aşure dağıtıldı
Belediyede aşure dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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