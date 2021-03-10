Belediyede 10 kişi korona virüse yakalandı

İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünde rahatsızlanan 10 personelin yapılan test sonucu korona virüse yakalandıkları belirlendi.

İzmit Belediyesi İmar Müdürü Çetin Düzgün ve İmar Müdürlüğü Ruhsat Biriminde görevli 9 görevli personelin geçtiğimiz cuma günü rahatsızlanmaları sonrasında yaptırdıkları Covid-19 testleri pozitif çıktı. Yaşanan olayın ardından İmar Müdürlüğü Ruhsat Birimi dahil olmak üzere tüm belediye binası dezenfekte edilerek, önlemler alındı. Vakaların görülmesi sonrasında İmar Müdürlüğünün bir süre kapalı kalacağı açıklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı