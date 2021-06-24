Belediye yüzme havuzu kayıtları başladı
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Belediye yüzme havuzu kayıtları başladı

Belediye yüzme havuzu kayıtları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl sporseverlerin hizmetine açılan ancak pandemi sürecinden dolayı uzun zamandır kapalı tutulan yüzme havuzu ve akuapark için yeniden kayıtlar alınmaya başlandı.

Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl sporseverlerin hizmetine açılan ancak pandemi sürecinden dolayı uzun zamandır kapalı tutulan yüzme havuzu ve akuapark için yeniden kayıtlar alınmaya başlandı.

Adıyaman Belediyesi, pandemi sürecinden dolayı kapılarını uzun zamandır kapalı tuttuğu açık yüzme havuzu ve aquapark için yeniden kayıt alıyor. Deneyimli kadrosuyla kadın, erkek ve çocuk seanslarıyla Adıyamanlılara faydalı bir yaz geçirmeleri için olanak sağlamayı amaçlayan Adıyaman Belediyesi, kayıtlar için detaylı bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

1 Temmuz itibariyle başlayacak olan başvurularla ilgili detaylı bilginin 0 (416) 227 02 45 numaralı telefondan alınabilineceğini de belirten yetkililer, tüm Adıyamanlıları profesyonel antrenörler tarafından verilecek olan kurslara davet etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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