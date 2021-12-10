BELEDİYE YOLU SATTI, MAHALLELİNİN ULAŞIMI 4 KİLOMETRE UZADI

TARSUS, MERSİN (DHA) - ADANA'da Seyhan Belediyesi, 2017 yılında ilçeye bağlı 800 haneli Zeytinli Mahallesi'nin 100 metre uzunluğundaki bağlantı yolunu özel bir şirkete sattı. 4 yıl boyunca yolun kullanılmasına izin veren şirket, ekim ayında moloz döküp yolu kapattı. Mahalleli artık, 4 kilometre ilerideki başka bir yolu kullanarak evlerine ulaşabiliyor.

Seyhan Belediyesi, 22 Aralık 2017'de encümen kararıyla, Zeytinli Mahallesi'nin Adana- Tarsus kara yoluna bağlantısı 100 metre olan giriş yolunu, sağ ve sol kısmındaki arsanın sahibi olan özel şirkete satıldı. 4 yıl boyunca mahallelinin yolu kullanmasına izin veren şirket, geçen ekim ayında arsaya, arıtma tesisi inşaatı başlatıp mahalle yoluna moloz döktü. Mahalleli ise yolun kapanmasıyla 4 kilometre ilerideki başka bir yolu kullanarak evlerine ulaşabiliyor.

'HİÇBİR BELEDİYENİN YOL SATTIĞINI DUYMADIM'

Satılan yolun 1952'den beri kullanıldığını belirten Zeytinli Mahallesi Muhtarı Cevdet Koç, yolun parsellere dahil edilip satılmasının doğru olmadığını söyledi. Koç, belediyede satışı yapan kişilerin yargılanması gerektiğini öne sürerek, "Belediyenin çok büyük bir hatası var. Belediyenin görevi yol açmaktır. Yol kapatmak değil. Belediyenin bu sorunu ivedi şekilde çözmesi gerekiyor. Daha önce hiçbir belediyenin yol sattığını duymadım" dedi.

AMBULANS MAHALLEYİ BULAMIYOR

Mahallenin tamamının mağdur olduğunu dile getiren Koç, "Mahallemizin 4 kilometre gerisinde ve 3 kilometre ilerisinde başka bir giriş yolu var. Adana'dan gelenler 4 kilometre fazla yol giderek evlerine ulaşabiliyor. Herkes çok zor durumda. Mahallemize girebilmek için ana yoldan 100 metre gitmek yerine 4 kilometre yol gidiyoruz. Navigasyon üzerinden geldiğiniz zaman sizi kapanan yola yönlendiriyor. Bu durumdan dolayı mahallemizde sağlık problemi yaşandığında ambulans mahalleyi bulamıyor. Bu da hastamıza geç müdahale edilmesine neden oluyor. Buradan valimize, milletvekillerimize ve belediye başkanımıza sesleniyorum, buraya bir çare bulunsun. Mahalleli olarak zor durumdayız" diye konuştu.

'21'İNCİ YÜZYILDA BU SORUNLARI YAŞIYORUZ'

Mahalleli Tamer Ulular (65) ise, "Öğrencilerimiz yol kapalı olduğu için velileri olmadan gidip gelemiyor. 3 kilometrelik başka bir yol var ancak orada metruk binalar var. Kimliği belirsiz kişiler oraları kullanıyor. Güvenli bir yer değil. Mahallemize yeni yol açmadan eski yolumuzu iptal ettiler. 21'inci yüzyılda bu sorunları yaşıyoruz'" diye konuştu.

'ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIZ'

Toplu taşıma araçlarının da mahalleye girmediğini anlatan Hülya Albayrak ise, "Dolmuş ve belediye otobüsleri yol kapalı olduğu için mahalleye girmiyor. Çok mağdur durumdayız. Öğrencilerimiz okula giderken zorlanıyor" dedi.