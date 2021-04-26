Belediye yol kenarlarına dökülen hafriyatları temizliyor
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Belediye yol kenarlarına dökülen hafriyatları temizliyor

Belediye yol kenarlarına dökülen hafriyatları temizliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta yol kenarlarına gelişi güzel dökülen ve harfiyet belediye iş makineleriyle temizleniyor.

Kars'ta yol kenarlarına gelişi güzel dökülen ve harfiyet belediye iş makineleriyle temizleniyor.

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince uygunsuz bir şekilde dökülen hafriyat atıklarının temizlenmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri Ahmet Aslan Caddesi yolu kenarına atılan hafriyat atıkların temizliği yapıyor. Yapılan çalışmada ekipler, moloz atıklarını kepçeler ile kamyonlara yükleyerek hafriyat alanına taşıyor. Belediye ekipleri atık temizleme çalışmalarına devam ederek çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Öte yandan hafriyat atıklarını yasal olarak belirlenen "Eski Çimento Fabrikası Döküm Sahası'na" dökmeyerek çevreyi kirletenler tespit edildiğinde, sorumlulara cezai işlem uygulanacağı belirtildi. - KARS

Belediye yol kenarlarına dökülen hafriyatları temizliyor
Belediye yol kenarlarına dökülen hafriyatları temizliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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