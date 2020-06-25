Belediye, YKS öncesi sınav merkezlerini dezenfekte etti
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Belediye, YKS öncesi sınav merkezlerini dezenfekte etti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi YKS öncesi sınav merkezlerini dezenfekte etti.

Belediye, YKS öncesi sınav merkezlerini dezenfekte etti
25.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:33

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi YKS öncesi sınav merkezlerini dezenfekte etti.

Pandemi süreci ile birlikte Kırşehir'de etkin bir sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışması yürüten Kırşehir Belediyesi ekipleri, 27 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde 30 sınav merkezini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çocukların gelecekleri için girecekleri sınavlar öncesinde belediye ekiplerinin her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Ekicioğlu, açıklamasında; "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, sınava girecek öğrencilerin koronavirüs tehlikesine karşı daha temiz ve steril bir ortamda sınava girebilmeleri için Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, sınavın yapılacağı 30 sınav merkezini dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Belediye ekiplerimiz sınav merkezi olarak belirlenen alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu zorlu maratonda sınava girecek bütün çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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