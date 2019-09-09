Belediye'ye ait hizmet aracı devrildi: 1 yaralı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı.
Kaza, Kaynarca'nın Konak mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait kamyon ile yola taş taşıyan E.G. yönetimindeki 54 VL 159 plakalı kamyon yola yan yattı. Kaza sonu araç şöförü yaralanırken, yaralı ilk müdahalenin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlattıldı. - SAKARYA