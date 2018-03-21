Belediye Yaşlı Çiftin Evini Yeniledi

Sivas Belediyesi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla kentteki yaşlı çiftin evini yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydoğan Mahallesinde ikamet eden ve yaşlı aylığı ile geçimini sağlayan 79 yaşındaki İbrahim Ballıca ile 76 yaşındaki eşi Hamide Ballıca zor şartlarda yaşamlarını sürdürdükleri tek katlı ahşap evin tamiratı için yardım istedi.

Yaşlılar Haftası'nda bu talebe kayıtsız kalmayan Sivas Belediyesi, yaşlı çiftin en büyük isteği yerine getirerek, adeta viraneyi andıran evin bütün odalarını yeniden düzenledi, evin banyosu, tuvaleti ve mutfağı da sil baştan yaptı.

Yapılan tadilat çalışması sonrasında Ballıca çiftini, Belediye Başkanı Sami Aydın, eşi Yurdagül Aydın, Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Zihni Yıldızhan ile Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve tadilatta maddi destekte bulunan iş adamı Ünal Karaca ve ailesinin yanı sıra Kız meslek Lisesi öğrencileri ziyaret etti.



Burada İbrahim Ballıca ve eşi Hamide Ballıca ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer protokol üyeleri yaşlı çiftle bir süre sohbet etti.