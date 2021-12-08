Belediye yağmur suyu ızgarasını kendi yapıyor

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yenilenmesi gereken yağmur suyu ızgaralarını belediye kendi imkanlarıyla yapıyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı atölyelerde yapılanlar ilçenin her noktasında usta ellerin emekleri ile şekilleniyor. Ekiplerince belediye kaynak atölyesinde belediye imkanlarıyla yapımına başlanan yağmur suyu ızgarası çerçevelerinin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapımı tamamlanan yağmur suyu ızgaraları ilçenin çeşitli noktalarına yerleştiriliyor. - BİLECİK