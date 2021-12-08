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Belediye yağmur suyu ızgarasını kendi yapıyor

Belediye yağmur suyu ızgarasını kendi yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yenilenmesi gereken yağmur suyu ızgaralarını belediye kendi imkanlarıyla yapıyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yenilenmesi gereken yağmur suyu ızgaralarını belediye kendi imkanlarıyla yapıyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı atölyelerde yapılanlar ilçenin her noktasında usta ellerin emekleri ile şekilleniyor. Ekiplerince belediye kaynak atölyesinde belediye imkanlarıyla yapımına başlanan yağmur suyu ızgarası çerçevelerinin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapımı tamamlanan yağmur suyu ızgaraları ilçenin çeşitli noktalarına yerleştiriliyor. - BİLECİK

Belediye yağmur suyu ızgarasını kendi yapıyor

Belediye yağmur suyu ızgarasını kendi yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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