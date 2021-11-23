Belediye veznesi hafta sonunda da hizmet verecek

Bozüyük Belediye veznesi, emlak vergisi, 2021 yılına ait çevre temizlik, ilan ve reklam vergisi 2'inci taksit ödeme süresinin bu ay sonunda sona ermesinin ardından hafta sonunda da hizmet verecek .

Bozüyük Belediyesi 30 Kasım salı günü sona eden ödemeler için mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla tahsilat servisinin veznesi cumartesi ve pazar günleri de hizmet verecek. Konu hakkında belediyeden yapılan açıklamada, "Ödeme yapacağı miktarı bilmeyen vatandaşların emlak vergisi borçlarını 0228-314-6700 dahili 149 ve 150 numaralı telefonlardan öğrenebilecekler. İlçe dışından vergi ödemek için ise 228134 nolu posta çeki hesabına ve www.bozuyuk.bel.tr internet sitesinden para ödeyebilecek. Bozüyüklü vatandaşlar ayrıca vergi ve diğer ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla bu ödemelerini belediye veznelerinin dışında Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali gişelerinde haftanın her günü nakit yada kredi kartı ile saat 08: 00'den 23: 00'e kadar ödeme yapılabilinir" denildi. - BİLECİK