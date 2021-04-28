Belediye ve Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye ve Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı

Belediye ve Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Tapu Müdürü Aydın Meral ile emlak rayiç bedellerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin protokol imzaladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Tapu Müdürü Aydın Meral ile emlak rayiç bedellerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin protokol imzaladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında emlak rayiç bedellerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin protokol imzalandı. Böylece tapu işlemleri sırasında vatandaşa kolaylık sağlanmış olacak.

Başkan Halil Posbıyık, Tapu Müdürü Aydın Meral ile her iki kurum arasında iş ve işlemleri azaltacak, vatandaş memnuniyeti sağlayacak anlaşmayı imzaladı. Başkan Posbıyık'a katkıları için teşekkür eden Tapu Müdürü Aydın Meral, "Bu protokol Tapu Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak ve sürekli kılmak, tapu ve belediye hizmetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile personelin iş yükünün azaltılması suretiyle çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağlamak, tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerinin ilgililerince elden alınarak ibraz edilmesindeki zaman kaybının ve yoğunluğun azaltılması ve bu belgenin güvenli elektronik ortamda alınmasını sağlamak amacıyla düzenlendi. Katkıları için Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Belediye ve Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık
Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Adnan Menderes Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belediye ve Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 18:30:24. #1.15#

title