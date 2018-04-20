Belediye ve İşkur Protokol İmzaladı

Çorum Belediyesi ile İŞ-KUR İl Müdürlüğü arasında Toplum Yararına Program amaçlı bir protokol imzalandı.



Belediye Başkanı Zeki Gül ile İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan arasında imzalanan protokol kapsamında Çorum Belediyesi bünyesinde 100 kişi istihdam edilecek.

İmza töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, İŞKUR ile yaptıkları sözleşmeyle 6 ay süre ile TYP kapsamında 100 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

İşçilerin sigortaları ve maaşlarının, İŞKUR tarafından karşılanacağını ifade eden Gül, "Bu yıl İŞKUR tarafından onaylanan 100 işçiyi, belediyemiz bünyesinde işe başlatacağız. Bu arkadaşlarımız noter huzurunda kura çekimiyle belirlenecek. Arkadaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.