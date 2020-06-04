Belediye ve ilçe başkanından hayırlı olsun ziyaretleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye ve ilçe başkanından hayırlı olsun ziyaretleri

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu.

Belediye ve ilçe başkanından hayırlı olsun ziyaretleri
04.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:30

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, ilk olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Rektör Baydemir'e hayırlı olsun temennisinde bulunan ikili, ardından Bilecik Müftüsü Ali Erhun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Tekin ve Soydan, her iki kurum müdürüne yeni görevlerinde başarılar dilerken, Pazaryeri'ne özgü hediyeler sundular. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin 'ilaç' itirazı sonuç verdi
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin "ilaç" itirazı sonuç verdi
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Ali Babacan Hasan Polatkan Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Ece Erken Ezgi Mola Rafet El Roman Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Metin Oktay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran Otomobil Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Belediye ve ilçe başkanından hayırlı olsun ziyaretleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 14:30:48. #1.14#
title