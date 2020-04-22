Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
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Gaziantep, Güncel, Haber

Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim, konferans ve atölye çalışmaları ile inovatif faaliyetler kapsamında telekonferans yoluyla iş birliği protokolü imzalandı.

22.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:40
Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim, konferans ve atölye çalışmaları ile inovatif faaliyetler kapsamında telekonferans yoluyla iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında inovasyon kulüpleri kurarak bu kültürün oluşmasını sağlamak, inovasyon eğitimleri ve atölye çalışmaları yapmak ve yapay zeka, endüstri 4.0 ve blockchain üzerine eğitim ve konferanslar düzenlemek amaçlanıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, protokolün kurumsal iş birliğini güçlendirdiğine dikkat çekerek, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs tedbir çalışmaları dolayısıyla gençlerin ve eğitim camiasının hazırlanması için destek verdiklerini belirterek, çağın gerekliliklerini kulak ardı etmeden eğitici yönlerini organize ederek çocuklara ulaşmak gerektiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Ar-Ge'ye ve inovasyona yeni bir soluk kazandırmak istediklerini kaydetti.

Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan da inovasyon kültürünün ortaokullarda yaygınlaşması için bu protokolle ciddi bir aksiyon aldıklarının anlattı.

Arslan, eğitim, sunum ve atölye çalışmalarını hazırladıklarını belirterek, "21. yüzyıl eğilimleri doğrultusunda inovasyonun ve yaratıcılık yeteneğinin çocuklara aşılanması için bu yönde bir protokol imzalanması çok faydalı olacak. Öncelikle öğretmenlerimize inovasyon konusunda bilgi ve deneyim sağlayacağız. Ardından bu eğitimle çocuklarımızı yeni çağa ayak uydurması için bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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