Belediye vatandaşların bayramı en iyi şekilde geçirmeleri için çalışıyor
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Belediye vatandaşların bayramı en iyi şekilde geçirmeleri için çalışıyor

Belediye vatandaşların bayramı en iyi şekilde geçirmeleri için çalışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediyesi'ne bağlı birçok birim tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile vatandaşları bayrama en iyi şekilde girmesi sağlanıyor.

Bilecik Belediyesi'ne bağlı birçok birim tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile vatandaşları bayrama en iyi şekilde girmesi sağlanıyor.

Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında temizlik ve yıkama çalışması yaparken, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı görevliler de gıda ürünleri satış ve üretim noktalarında kapsamlı denetimler yapmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, başta altyapı ve kanalizasyon çalışmalarını gerçekleştirmek üzere görev yaparken, Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları da can dostlarımız sokak hayvanları için şehrin birçok noktasında faaliyetlerini sürdürüyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları da başta ramazan gıda koli dağıtımı olmak üzere, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ürün ve malzemeleri temin ederek, evlerine teslim ediyor.

Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları da vatandaşların bayram boyunca uyulması gereken kurallar ve yapılması gereken çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. - BİLECİK

Belediye vatandaşların bayramı en iyi şekilde geçirmeleri için çalışıyor
Belediye vatandaşların bayramı en iyi şekilde geçirmeleri için çalışıyor
Belediye vatandaşların bayramı en iyi şekilde geçirmeleri için çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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