Belediye, üveyiklerin yuvası bozulmasın diye düğün salonunu kiraya vermedi
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Belediye, üveyiklerin yuvası bozulmasın diye düğün salonunu kiraya vermedi

Belediye, üveyiklerin yuvası bozulmasın diye düğün salonunu kiraya vermedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'nın Taşova ilçesinde belediye, vantilatörün üzerine yuva yapan üveyik kuşlarının yuvası bozulmasın diye düğün salonunu kiraya vermedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde belediye, vantilatörün üzerine yuva yapan üveyik kuşlarının yuvası bozulmasın diye düğün salonunu kiraya vermedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde belediyeye ait düğün salonunda, havalandırma için kullanılan vantilatörün üzerine bir üveyik kuşu yuva yaptı. Personeller durumu Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'e bildirdi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, düğün, kına, nişan gibi toplu etkinlikler için korona virüs salgını nedeniyle bir süredir düğünlerin gerçekleşmediği düğün salonunda inceleme yaptı. Başkan Öztürk yaptığı incelemede, 1 Temmuz itibarıyla açılacak olan düğün salonunda kuşların yuvasını bozmamak için vantilatörü çalıştırtmayıp, salonu düğün sezonu için kiraya vermeyeceğini açıkladı.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Şu an belediyemize ait düğün salonundayız. Hemen arkamızda da kameralar gösteriyordur, bir vantilatör ve vantilatörün üzerinde bir kuşu görüyorsunuz. Özellikle son 1 yıldır Covid-19 belasından dolayı salonlarımız kapalı. Dolayısıyla kuşlarda böyle güzel mekanları insan hareketliliğinin olmadığı, rahat, kendilerini güvende hissettikleri mekanları yuva olarak görüyorlar. Bizler de özellikle kuşların son bir ayda salonumuza yaptıkları yuvalardan dolayı da mümkün olduğunca rahat etmesi için elimizden gelen gayreti görevli arkadaşlarımız gösteriyor. Sezonun açılacak olmasından dolayı hem vantilatör hem salon bakım yapacağımız zamandadır şuanda" dedi.

"Tamir işini bıraktık, kuşlarımızın yavruları uçana kadar salonu kiraya vermiyoruz"

Hayvanlara olan saygısından ve sevgisinden dolayı rahatlarını bozmadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Hayvanlarımızın rahat etmesi için, tamir işini bıraktığımız gibi salonu da kuşlarımızın yavruları uçana kadar kiraya vermeme kararı aldık. Amacımız dediğimiz gibi hayvanlarımızı, kuşlarımızı daha güvenli bir şekilde buralarda yuva yapmalarını ve yavrularını burada büyüterek uçmalarını sağlamaktır" diye konuştu. - AMASYA

Belediye, üveyiklerin yuvası bozulmasın diye düğün salonunu kiraya vermedi
Belediye, üveyiklerin yuvası bozulmasın diye düğün salonunu kiraya vermedi
Belediye, üveyiklerin yuvası bozulmasın diye düğün salonunu kiraya vermedi
Belediye, üveyiklerin yuvası bozulmasın diye düğün salonunu kiraya vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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