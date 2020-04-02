Belediye tesislerine verilen zarar artıyor
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Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Güncel

Belediye tesislerine verilen zarar artıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, belediye tesislerine verilen zararlar son zamanlar artarken, bu duruma tepki gösteren Belediye Başkanı Münür Şahin, halka seslenerek, "Birbirimizi uyaralım, çocuklarımıza sahip çıkalım, onlara örnek olalım" diye belirtti.

02.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:07
Belediye tesislerine verilen zarar artıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, belediye tesislerine verilen zararlar son zamanlar artarken, bu duruma tepki gösteren Belediye Başkanı Münür Şahin, halka seslenerek, "Birbirimizi uyaralım, çocuklarımıza sahip çıkalım, onlara örnek olalım" diye belirtti.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bunu yapanlar bizim çocuklarımız. Son bir ayda halı sahamızın 4 kez giriş kapısı kırıldı. Ardından tel örgülerine defalarca zarar verildi. Halı saha yapımı geciktiğinde sosyal medyadan sürekli konuyu gündeme getirenler başta olmak üzere herkesten sizlere emanet ettiğimiz tesislere sahip çıkmanızı bekliyoruz. Osmangazi ismini taşıyan bu tesise mahalle halkından çocuklarınızla ilgilenmelerini rica ediyoruz. İki gün öncede Şehitler Parkımızdaki tüm wc, mescit, abdest alma yerlerinin tüm kapılarını yeniledik. Kapılar kırıldığında sosyal medyadan fotoğraf atıp eleştiri gelenlerden ve bu alanı kullananlardan tesislere sahip çıkmalarını bekliyoruz. Yerlere kullandığı pis maske ve boneyi atanlar, atanları görüp müdahale etmeyenlerde bu çocuklardan farksız. İnşaatından çıkan molozları traktör tutup atıl sahasına atmayıp çöp konteynerını dolduranlar, sonrada sosyal medyadan paylaşım yapanlarda bu guruptan. Yüklü tırlarla yasak olmasına kapısının önüne park edenler ve altyapımıza zarar verenlerde bu guruptan. İlaçlama yaptığımız sokaklara tüküren, sigarasını, çöpünü atan sonrada sosyal medyadan sallayanlar da bu gruptan. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Sadece halı sahaya zarar veren çocukları suçlarsak yanılırız. Bu çocuklardan daha tehditkar olanlar büyükler. Birbirini uyarmayanlar her gün sokakları kirletenlere ses çıkarmayıp sonra sosyal medyadan bu ne diyenler. Korona virüs tehdidin olduğu bu günlerde birbirimizi uyaralım, çocuklarımıza sahip çıkalım, onlara örnek olalım. Eleştirmek kolay toplumda bu tarz kişileri uyarmak için caba gösterelim. Osmaneli halkının içinde belki binde iki, üç orana sahip bu kişileri eğitelim. Kurallar uyan değerli Osmaneli halkının bir kaç kendini bilmeze dersini vereceğini umut ediyoruz. Kurallara uyan tüm Osmaneli halkına da çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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