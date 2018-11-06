Belediye Tesislerine Vatandaş Ziyareti Sürüyor

Kilis Belediyesinin tesisleri vatandaşlar tarafından gezdirilmeye devam ediyor.

"Belediye Tesislerimizi Tanıyoruz" projesi kapsamında vatandaşların belediye tesislerini ziyarete devam ediyor.

Zeytinli ve Yeni mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, İtfaiye, belediye serası, kent ormanı, yeni belediye hizmet binası, atık su ve su arıtma tesislerinin ziyaretinden sonra Resul Osman Mesire alanındaki çalışmaları yerinde incelediler. Belediye tesislerine halk ziyaretleri devam ediyor. - KİLİS