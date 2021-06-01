Belediye tesisleri açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye tesisleri açıldı

Belediye tesisleri açıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nin tesisleri İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme takvimi doğrultusunda kapılarını yeniden vatandaşlara açtı.

Bu kapsamda tesisler saat 08.00 ile 21.00 saatleri arasında korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara hizmet edecek. Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi'nin işletmesi olan Gençlik Parkı ile LYFA'daki kafeterya da belirtilen saatler arasında vatandaşların hizmetine sunulacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kademeli normalleşme takvimi doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Lüleburgaz'da da çok sayıda işletme yeniden kapılarını açıyor. Tüm bunlarla birlikte Lüleburgaz Belediyesi'nin tesisleri Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA), Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi (LYKA), Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi (LYMBA), Ekin Atölyesi ve Gençlik Parkı Kafeteryası da vatandaşların hizmetine açılacak.

Spor salonları açılıyor

Bu kapsamda LYFA, LYKA, LYMBA ve Ekin Atölyesi'ndeki spor salonları kullanıma açılacak. Ayrıca LYKA'da bulunan tenis kortları ve açık alandaki basketbol sahası da sporseverlerin kullanımına sunulacak.

Gençlik Parkı Kafeteryası hizmette

Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi'nin bütçe içi işletme modeliyle işlettiği Gençlik Parkı da kapılarını açıyor. Lüleburgaz Belediyesi'nin işleteceği Gençlik Parkı Kafeteryası ile LYFA Kafeterya keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşların hizmetinde olacak. Tesisler sabah 08.00 ile 21.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Kütüphane yeniden

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2019 yılında hizmete sunduğu ve 2 yıl gibi kısa sürede 5 binden fazla kitaba ev sahipliği yapan LYKA Kütüphane de genelge kapsamında kapılarını açıyor. Uzun süredir korona virüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kitap alımı ve bağışına açık olan LYKA Kütüphane belirlenen saatler arasında kitapseverlerin hizmetinde bulunacak.

Kaynak: Bültenler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Utku motoru' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den "Utku motoru" paylaşımı
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Şenol Güneş Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye tesisleri açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:52:22. #1.14#

title