Belediye tesisleri açıldı

Lüleburgaz Belediyesi'nin tesisleri İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme takvimi doğrultusunda kapılarını yeniden vatandaşlara açtı.

Bu kapsamda tesisler saat 08.00 ile 21.00 saatleri arasında korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara hizmet edecek. Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi'nin işletmesi olan Gençlik Parkı ile LYFA'daki kafeterya da belirtilen saatler arasında vatandaşların hizmetine sunulacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kademeli normalleşme takvimi doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Lüleburgaz'da da çok sayıda işletme yeniden kapılarını açıyor. Tüm bunlarla birlikte Lüleburgaz Belediyesi'nin tesisleri Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA), Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi (LYKA), Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi (LYMBA), Ekin Atölyesi ve Gençlik Parkı Kafeteryası da vatandaşların hizmetine açılacak.

Spor salonları açılıyor

Bu kapsamda LYFA, LYKA, LYMBA ve Ekin Atölyesi'ndeki spor salonları kullanıma açılacak. Ayrıca LYKA'da bulunan tenis kortları ve açık alandaki basketbol sahası da sporseverlerin kullanımına sunulacak.

Gençlik Parkı Kafeteryası hizmette

Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi'nin bütçe içi işletme modeliyle işlettiği Gençlik Parkı da kapılarını açıyor. Lüleburgaz Belediyesi'nin işleteceği Gençlik Parkı Kafeteryası ile LYFA Kafeterya keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşların hizmetinde olacak. Tesisler sabah 08.00 ile 21.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Kütüphane yeniden

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2019 yılında hizmete sunduğu ve 2 yıl gibi kısa sürede 5 binden fazla kitaba ev sahipliği yapan LYKA Kütüphane de genelge kapsamında kapılarını açıyor. Uzun süredir korona virüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kitap alımı ve bağışına açık olan LYKA Kütüphane belirlenen saatler arasında kitapseverlerin hizmetinde bulunacak.

Kaynak: Bültenler