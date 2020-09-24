Belediye temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti

24.09.2020 23:13 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:16
Belediye temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye temizlik görevlisinin, çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını bir evin bahçe çitlerine asmasına ilişkin fotoğraf takdir kazandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye temizlik görevlisinin, çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını bir evin bahçe çitlerine asmasına ilişkin fotoğraf takdir kazandı.

Darıca Belediyesinde görevli Mümin Erikçi, temizlik çalışması yaptığı sokaktaki bir çöp konteynerinde Türk bayrağı gördü.

Erikçi, çevredekilerin bakışları arasında çöp konteynerindeki Türk bayrağını alıp özenle bahçe çitlerine astı.

Erikçi'nin sosyal medyada paylaşılan bu ana ilişkin fotoğrafı, beğeni topladı.

İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, her Türk milletinin bayrağına karşı bir hassasiyeti olduğunu ifade ederek, ilgisiz bir kişi tarafından maalesef bayrağın çöpe atıldığını söyledi.

Erikçi'nin, hassasiyetiyle Türk bayrağını çöp konteynerinden aldığını dile getiren Bıyık, "Milletim ve Darıca halkı adına kendisine teşekkür ediyorum. Bayrağımıza göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkür ediyorum. Türk bayrağı bizim için önemli ve kutsal..." dedi.

Bıyık, Erikçi'ye Türk bayrağı ve altın hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Angela Merkel Devlet Bahçeli Charles Michel
Magazin Hazal Kaya Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Can Bartu Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Uefa Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 23:18:45. #1.15#
title