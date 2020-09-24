Belediye temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye temizlik görevlisinin, çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını bir evin bahçe çitlerine asmasına ilişkin fotoğraf takdir kazandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye temizlik görevlisinin, çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını bir evin bahçe çitlerine asmasına ilişkin fotoğraf takdir kazandı.

Darıca Belediyesinde görevli Mümin Erikçi, temizlik çalışması yaptığı sokaktaki bir çöp konteynerinde Türk bayrağı gördü.

Erikçi, çevredekilerin bakışları arasında çöp konteynerindeki Türk bayrağını alıp özenle bahçe çitlerine astı.

Erikçi'nin sosyal medyada paylaşılan bu ana ilişkin fotoğrafı, beğeni topladı.

İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, her Türk milletinin bayrağına karşı bir hassasiyeti olduğunu ifade ederek, ilgisiz bir kişi tarafından maalesef bayrağın çöpe atıldığını söyledi.

Erikçi'nin, hassasiyetiyle Türk bayrağını çöp konteynerinden aldığını dile getiren Bıyık, "Milletim ve Darıca halkı adına kendisine teşekkür ediyorum. Bayrağımıza göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkür ediyorum. Türk bayrağı bizim için önemli ve kutsal..." dedi.

Bıyık, Erikçi'ye Türk bayrağı ve altın hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş