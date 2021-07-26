Belediye tehlike arz eden metruk binayı yıktı
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Belediye tehlike arz eden metruk binayı yıktı

Belediye tehlike arz eden metruk binayı yıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi ekipleri mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sümer Mahallesi 415 Sokak'ta yer alan ve tehlike arz eden metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi ekipleri mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sümer Mahallesi 415 Sokak'ta yer alan ve tehlike arz eden metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve sorunların hızlı çözümü için çalışan Nazilli Belediyesi ekipleri, Sümer Mahallesi 415 Sokak'taki metruk binanın yıkımını gerçekleştirerek olası can kaybının önüne geçti. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, "Nazilli Belediyesi'ne müracaat ettik ve mahallemizdeki metruk binanın yıkımını istedik. Belediyemiz talebimize anında yanıt verdi. Çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Evimizde çocuğumuzu yalnız bırakmaya korkuyorduk. Şuanda bina yıkılıyor. Belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Yıkılan yerden daha önce evimize hırsız girdi. Bu durumdan çok rahatsız oluyorduk. Belediye ekiplerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

İlçe genelindeki metruk alanların yıkımı için hassasiyet gösterdiklerine dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bu tür noktalar can ve mal güvenliğini tehlikeye atmakla birlikte aynı zamanda görüntü kirliliğine de neden oluyor. Hem muhtarlarımızın hem de mahalle sakinlerimizin bu yöndeki taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi sonrasında da tüm ekibimizle birlikte kentimizin dört bir yanında çalışmaya devam ediyoruz" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Belediye tehlike arz eden metruk binayı yıktı
Belediye tehlike arz eden metruk binayı yıktı
Belediye tehlike arz eden metruk binayı yıktı
Belediye tehlike arz eden metruk binayı yıktı
Belediye tehlike arz eden metruk binayı yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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