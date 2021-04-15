Belediye tarafından hazırlanan dergi, liseli öğrencilere ulaştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye tarafından hazırlanan dergi, liseli öğrencilere ulaştırılıyor

Belediye tarafından hazırlanan dergi, liseli öğrencilere ulaştırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından liseli öğrencilerin dergisi sloganıyla aylık olarak hazırlanan 'Lise.Zone Dergisi ' ekipler tarafından her ay öğrencilere ulaştırılıyor.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından liseli öğrencilerin dergisi sloganıyla aylık olarak hazırlanan 'Lise.Zone Dergisi ' ekipler tarafından her ay öğrencilere ulaştırılıyor.

Bilim, teknoloji, eğitim, sanat, kültür, spor, tarih, aktüel, güncel bilgi ve ders notlarının yer aldığı Lise.Zone Dergisi'nin yeni sayısı gençlere ulaştı. Belediye ekipleri tarafından kapı teslimi ulaştırılan derginin 6'ıncı ve 7'inci sayısını alan gençler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a teşekkür etti.

Gençliğe yönelik önemli adımlar attıklarını, atılan bu adımların en önemlilerinden birisinin de eğitim yönünde olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, bu dergi ile gençlerin eğitimine katkı sunmaya çalıştıklarını aktardı. Başkan Kibar, "Pandemi döneminde gençlerimize yol gösterici olacak, eğitimine ve kültürel birikimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz Lise.Zone dergimizin yeni sayısını dağıtmaya devam ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Onların fikir ve düşünceleri bizim için kıymetlidir. Bu açıdan Fatsa'daki değişimi, dönüşümü, onların fikir ve düşünceleri ile yürütmemiz gerektiğine inanıyorum. Fatsa'nın yarınını bu günden hazırlamak, geleceğini planlamak, gelecek nesillere daha da yaşanabilir bir Fatsa bırakabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimizin özgür fikir ve düşünceleriyle kendi geleceklerini inşa etmesine fırsat vermek amacıyla www.fatsafikrinisoyle.com platformu kurduk. 'Fatsa Fikrini Söyle' sloganı ile çıktığımız yolda, ilçemiz için ortak akılla şehrimizi yönetmek için genç beyinlerimizin her zaman fikir, öneri ve projelerine önem veriyoruz. Tüm Fatsalı gençlerimizin fikirlerini, kurduğumuz platformda paylaşarak Fatsa'nın geleceğine birlikte değer katmaya davet ediyorum" dedi. - ORDU

Belediye tarafından hazırlanan dergi, liseli öğrencilere ulaştırılıyor
Belediye tarafından hazırlanan dergi, liseli öğrencilere ulaştırılıyor
Belediye tarafından hazırlanan dergi, liseli öğrencilere ulaştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belediye tarafından hazırlanan dergi, liseli öğrencilere ulaştırılıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 17:33:02. #1.16#

title