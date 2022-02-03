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Belediye taksi duraklarını yeniliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Belediye taksi duraklarını yeniliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi kentte bulunan taksi duraklarının yenilenmesi için çalışmalar yürütürken çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni taksi duraklarını inceledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi kentte bulunan taksi duraklarının yenilenmesi için çalışmalar yürütürken çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni taksi duraklarını inceledi.

Düzce Belediyesi şehrin görüntüsünde farklılıklar oluşturmaya devam ediyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile birlikte il merkezinde bulunan onlarca taksi durağında yenileme çalışmaları yapılması kararlaştırıldı. Yapılan çalışmalar ile birlikte Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ki malzemeler ile taksi durakları oluşturulmaya başlandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de yapılan taksi durağını incelemek amacı ile Müdürlüğe giderek taksi durağını inceledi. Şoförlerin rahat bir şekilde bulunacağı taksi durağının içini inceleyen Başkan Özlü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. - DÜZCE

Belediye taksi duraklarını yeniliyor

Belediye taksi duraklarını yeniliyor

Belediye taksi duraklarını yeniliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Taksi, Ekonomi, Haber

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