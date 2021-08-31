Belediye sulama ekipleri sıcaktan bunalan çocukları serinletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye sulama ekipleri sıcaktan bunalan çocukları serinletti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Belediye sulama ekipleri sıcaktan bunalan çocukları serinletti Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocukların belediye sulama aracının suyu ile serinlemesi cep telefonu ile görüntülendi.

Belediye sulama ekipleri sıcaktan bunalan çocukları serinletti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocukların belediye sulama aracının suyu ile serinlemesi cep telefonu ile görüntülendi.

Diyarbakır'da ağustos ayı sonuna rağmen hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar yol refüjlerindeki ağaçları sulandığını gördü. Sulamanın yapıldığı alana koşan çocuklar hem eğlendi, hem de suyla serinledi. Çevredeki bir vatandaş çocukların mutlu oldukları anlarını cep telefonuyla görüntüledi.

Belediye sulama ekipleri sıcaktan bunalan çocukları serinletti
Belediye sulama ekipleri sıcaktan bunalan çocukları serinletti
Belediye sulama ekipleri sıcaktan bunalan çocukları serinletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Mesut Akusta Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Belediye sulama ekipleri sıcaktan bunalan çocukları serinletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:41:11. #1.16#

title