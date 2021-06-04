Belediye Sporcularımız Yarı Finalde

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün himayelerinde; Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Proje 2.

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün himayelerinde; Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Proje 2. Grup Yarışmaları kapsamında Erzurum'da gerçekleştirilen Yıldız Kızlar şampiyonasında Kars Belediyesi olarak yetiştirdiğimiz sporcularımız Fatma Altun, Berfin Gümüş ve Zennure Güneş takım olarak şampiyon oldular ayrıca 14 Nisan da Sivas'ta yapılacak olan yarı finale katılmaya hak kazanarak şehrimizi gururlandırdılar.

Kaynak: Habermetre