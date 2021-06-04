Belediye Sporcularımız Yarı Finalde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Belediye Sporcularımız Yarı Finalde

Belediye Sporcularımız Yarı Finalde
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün himayelerinde; Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Proje 2.

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün himayelerinde; Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Proje 2. Grup Yarışmaları kapsamında Erzurum'da gerçekleştirilen Yıldız Kızlar şampiyonasında Kars Belediyesi olarak yetiştirdiğimiz sporcularımız Fatma Altun, Berfin Gümüş ve Zennure Güneş takım olarak şampiyon oldular ayrıca 14 Nisan da Sivas'ta yapılacak olan yarı finale katılmaya hak kazanarak şehrimizi gururlandırdılar.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Burak Sergen Demet Özdemir Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye Sporcularımız Yarı Finalde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:01:49. #1.14#

title