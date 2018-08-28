Belediye, Sosyal Yardımlarla Yüz Güldürüyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince yapılan sosyal yardımlar, ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açılan Lojistik Merkezde binlerce vatandaşa gıda ve giysi yardımı yapıldı, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların öz bakımları, ev temizliklerinin yanı sıra ibadethanelere götürülerek dini vecibelerinin yerine getirilmesi sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, belediye olarak ihtiyaç duyulan her yerde vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşları yalnız bırakmadıklarına vurgu yapan Yaman, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek çalışmalarımıza şekil veriyoruz. Bu bağlamda önceliklerimiz arasına aldığımız gençler, öğrenciler, engelliler ve kadınların yanı sıra, özellikle şehrimizde ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ettik. Şuan bu çalışmaların meyvesini alarak Mardin'de binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştık."

Belediyenin imkanlarını gençler, engelliler, kadınlar ve ihtiyaç sahipleri için kullandıklarına işaret eden Yaman, "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde bölgenin en büyük lojistik merkezini kurduk. Lojistik Merkezde vatandaşlarımızın giysi ve gıda başta olmak üzere ihtiyaçlarını tespit ederek yardımları gerçekleştirdik ve bu yardımlar devam ediyor. Belediyenin imkanlarını vatandaşa harcıyoruz." ifadelerini kullandı.