Belediye sosyal mesafeye etiketli çözüm
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Belediye sosyal mesafeye etiketli çözüm

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından, Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalara sosyal mesafe etiketleri yerleştirildi.

Belediye sosyal mesafeye etiketli çözüm
28.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:56

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından, Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalara sosyal mesafe etiketleri yerleştirildi.

Sungurlu Belediyesi Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada; "Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner'in talimatlarıyla, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde sosyal mesafeye dikkat edilmemesinden dolayı artan riski azaltmak için anında çözüm üretildi. İhtiyaç duyulan tüm kurum önlerine yapıştırılan sosyal mesafe etiketleriyle vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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