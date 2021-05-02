Belediye sokak köpeklerini unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye sokak köpeklerini unutmadı

Belediye sokak köpeklerini unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı cadde ve sokaklarda bulunan sokak köpekleri belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı cadde ve sokaklarda bulunan sokak köpekleri belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları yalnız bırakmayarak belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önceden belirlenen yerlere mama bırakmaya devam ederken, sokak köpeklerinin da aç kalmalarının önüne geçildi.

Kent genelinde belediye tarafından belirlenen noktalara bırakılan mamalar sokak köpeklerinin rahatlıkla ulaşmasını sağlıyor. Karınlarını doyuran köpekler daha sonra bölgeden ayrılıyor. - KARS

Belediye sokak köpeklerini unutmadı
Belediye sokak köpeklerini unutmadı
Belediye sokak köpeklerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
MUĞLA MARMARİS'TE VİLLA FİYATLARI AVRUPA'NIN ÜNLÜ ŞEHİRLERİYLE YARIŞIYOR
MUĞLA MARMARİS'TE VİLLA FİYATLARI AVRUPA'NIN ÜNLÜ ŞEHİRLERİYLE YARIŞIYOR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Feyza Aktan Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Gökhan Gönül Abdullah Avcı Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belediye sokak köpeklerini unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 15:03:40. #1.16#

title