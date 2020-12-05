Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostlarını unutmadı
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Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostlarını unutmadı

05.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:55

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de çalışma başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, can dostları için besleme çalışması gerçekleştiriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve parklarda besleme çalışması yapıyor. Sokak hayvanları için koyduğu su kaplarını da kontrol eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarında söz konusu besleme çalışmalarının süreceği belirtildi.

"Can dostlarımızı da ihmal etmiyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Bu süreçte can dostlarımızı da ihmal etmiyoruz. Denizlili vatandaşlarımızın evinde olması nedeniyle sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için gayret ediyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve parklarda besleme çalışması yapıyor. Tüm hemşehrilerimiz pandemi kurallarına riayet edelim. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyalım" dedi. - DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostlarını unutmadı
Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostlarını unutmadı
Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostlarını unutmadı
Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostlarını unutmadı
Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostlarını unutmadı
Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostlarını unutmadı
Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostlarını unutmadı
Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostlarını unutmadı
Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostlarını unutmadı
Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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