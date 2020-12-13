Belediye sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi
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Belediye sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

13.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:23
Belediye sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

Çarşamba Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Çarşamba Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Çarşamba Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamda alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba'nın sessizliğini ve vatandaşların sokağa çıkmamasını fırsat bilerek cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmaları yaptı.

Şehir merkezi ve ortak kullanım alanlarının ilaçlandığı ilçede halk sağlının ön planda bulundurulduğu ifade edilirken, temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyulması gerekliliği de hatırlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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