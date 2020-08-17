Belediye şirket çalışanları, ücret ve sosyal haklarında meydana gelen kayıpların telafi edilmesini...
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Belediye şirket çalışanları, ücret ve sosyal haklarında meydana gelen kayıpların telafi edilmesini...

696 KHK ile kadroya geçen işçilerin uzun zamandır beklediği Toplu İş Sözleşmesi ile alakalı Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik yazılı bir açıklama yaptı.

Belediye şirket çalışanları, ücret ve sosyal haklarında meydana gelen kayıpların telafi edilmesini...
17.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:05

696 KHK ile kadroya geçen işçilerin uzun zamandır beklediği Toplu İş Sözleşmesi ile alakalı Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik yazılı bir açıklama yaptı.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, "Kayseri ve Nevşehir'de yaklaşık 10 bin belediye çalışanı uzun zamandır sosyal ve maddi olarak hak ettikleri ücreti içeren bir Toplu İş Sözleşmesi beklemektedir. Taşerondan kadroya geçen işçiler artık hak ettikleri ücret ve sosyal hakları almalıdır" dedi.

Çelik yaptığı yazılı açıklamada su sözlere yer verdi.

Bilindiği üzere, belediye şirketlerinde çalışan taşeron işçiler, 2017 yılında 696 sayılı KHK ile şirketlerin sürekli işçi kadrolarına atanmışlardır. Geçiş işlemleri 2 Nisan 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Sendikalar 2,5 yıllık bir geçiş sürecinin getirildiği bu dönemde toplu iş sözleşmesi yapamadılar. Geçiş döneminde işçiler, ücretlerini ve sosyal haklarını Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen sözleşmeye göre aldılar. Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen sözleşmenin uygulama süresi 30 Haziran 2020 tarihinde sona ermiştir. Çalışanların ücretlerine geçiş dönemi olan 2 Nisan 2018 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında yıllık 4+4 oranında ücret artışı yapılmıştır. Ancak ücret artışları, 2018-2019 ve 2020 yılları içerisinde gerçekleşen enflasyon oranlarının altında kalmıştır.

Ayrıca bu dönemde, çalışanların sosyal haklarında ve ikramiyelerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Dolayısıyla çalışanların satın alma gücünde önemli oranda kayıplar meydana gelmiştir.

Öte yandan, 6772 sayılı Kanun gereği, belediye şirketlerinde çalışan işçilere ilave tediye ödenmemektedir. Çalışanlar arasında ayrım oluşturan bu durum, çalışma ve iş barışını olumsuz yönden etkilemektedir. Belediye şirketlerinde çalışan işçiler, ilgili kanunun değiştirilmesini ve ilave tediye hakkından yararlanmayı talep etmektedirler.

Şirket çalışanlarına yılda 60 günlük ikramiye verilmesi, iş barışının korunmasına olumlu yönden katkı sağlayacaktır. Belediyelerin hizmet konusunda önemli bir gücü olan şirket çalışanları, haklı olarak bugüne ve geleceğe dair yaşanabilir bir ücret beklemektedir.

Belediye Şirket Çalışanları;

Aldıkları ücretlerde geçmiş yıllardan gelen kayıpların telafi edilerek iyileştirme yapılmasını,

Ücret artışlarının ve iyileştirmenin, gerçekleşen enflasyon oranının üzerinde olmasını,

Gelecek yıllara ait ücret artışlarının enflasyonun üzerinde belirlenmesini,

Sosyal haklarının güncellenmesini ve

İkramiyelerinin, ilave tediye alamamaları nedeniyle yıllık en az 60 gün ve üzerinde olmasını talep etmektedir.

Belediye Şirket Çalışanları, Bugüne ve Geleceğe Dair Beklentilerinin Karşılanmasını Bekliyorlar.

Şimdi Söz Belediye Başkanlarında - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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