Belediye ses yayın sisteminden müzik yayını yaptılar
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Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Belediye ses yayın sisteminden müzik yayını yaptılar

Korona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi bu hafta da sokağa çıkma yasağı nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi ses yayın sisteminden evinden dışarıya çıkmayan vatandaşlara nostaljik müziklerden oluşan...

19.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:59
Belediye ses yayın sisteminden müzik yayını yaptılar

Korona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi bu hafta da sokağa çıkma yasağı nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi ses yayın sisteminden evinden dışarıya çıkmayan vatandaşlara nostaljik müziklerden oluşan dinletilerde bulunuldu.

Ayvalık'ın dört bir yanında gerçekleşen ilginç müzik yayınında, 1970'li yıllara ait şarkılarla, 80'li yılların hit parçaları yer aldı.

Evlerinden çıkamayan vatandaşların pencere ve balkonlarından dinlediği şarkılarla hoş bir sürpriz yaşadıkları dinleti ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 65 yaş üzeri vatandaşların Kovit 19 salgını nedeniyle uzunca bir süreden bu yana evde kalmak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, "Onlara bir sürpriz yapmak adına, onlara gençlik yıllarını anımsatmak adına bu yaş grubundaki hemşehrilerimize böyle bir jest yapmak istedik" dedi.

Belediye ses yayın sisteminden tüm Ayvalık'a gerçekleştirdikleri bir saatlik nostaljik müzik yayının hem 65 yaş vatandaşlar hem de sokağa çıkma yasağı kapsamındaki ilçe halkından teşekkürlerle karşılandığını belirten Başkan Ergin, halkın memnuniyetinin kendilerini de son derece memnun kıldığını da sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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