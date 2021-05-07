Belediye şehri kısıtlama sonrasına hazırlıyor
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Belediye şehri kısıtlama sonrasına hazırlıyor

Belediye şehri kısıtlama sonrasına hazırlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta başlatılan tam kapanmada gerekli onarım ve tadilatları yaparak şehri kısıtlama sonrasına hazırlıyor.

Kırşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta başlatılan tam kapanmada gerekli onarım ve tadilatları yaparak şehri kısıtlama sonrasına hazırlıyor.

Kırşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir meydanında yıpranmış ve boyası solmuş banklarda düzenleme ve boyama çalışmaları yürütüyor. Ekipler, bahar mevsiminin kendini göstermesi ile çiçek ekimlerini de sürdürüyor. Kırşehir Belediyesinde görevli Haydar Ozantak, bahar hazırlığı ile birlikte yıpranmış ahşapları boyadıklarını söyledi. İsmail Yabaneri adlı işçi ise şehri güzelleştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Pandemi kısıtlamasından dolayı şehrin büyük bölümünün evinde olduğunu aktaran Nurettin Kaya adlı işçi de, "Herkes pandemiden dolayı evinde, belediye personeli olarak bizler yıpranmış halde olan bankların boya, vernik, tamirat ve bakımlarını yapıyoruz" dedi.

Cacabey Meydanı'nda görevli ekipler tarafından mevsimsel ve farklı türlerde çiçek dikimleri yapılıyor. Ankara Caddesi üzerinde ise trafik yoğunluğunun azaltılması ve park sorununun önüne geçilmesi adına başlatılan tek yön çalışmaları sürdürülüyor. Bölgede yapılan çalışmaları Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu da zaman zaman yerinde inceliyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada belediye birimlerinin pandemi süreci ile gelen tam kapanma sürecini fırsata çevirdiğini ve tüm birimleri ile aktif çalışmalar yürüttüklerini belirtti. - KIRŞEHİR

Belediye şehri kısıtlama sonrasına hazırlıyor
Belediye şehri kısıtlama sonrasına hazırlıyor
Belediye şehri kısıtlama sonrasına hazırlıyor
Belediye şehri kısıtlama sonrasına hazırlıyor
Belediye şehri kısıtlama sonrasına hazırlıyor
Belediye şehri kısıtlama sonrasına hazırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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