Belediye Reyting Sistemi geliyor

01.11.2019 13:43

Türkiye merkezli bir gayrimenkul borsasının kurulması amacıyla yola çıkan GABORAS, belediye reyting sistemi ile 100'e yakın kriter üzerinden yerel yönetimlere karne notu vermeye hazırlanıyor. Belediyelerin veriye dayalı ve akılcıl bir şekilde yönetilmesinin önemine değinen GABORAS Kurum Sözcüsü Hakan Gümüş, "Kriterleri herhangi bir insan eli değmeden, yapay zekayla ölçerek belediye reytingleri hazırlıyoruz. Belediye sınırları kentsel yeşil alan oranından, konut değer değişimine, toplu taşıma sıklığından, çöp bidonu sayısına kadar pek çok hizmeti big-data marifetiyle matematiksel olarak ölçebiliyoruz. Bu analizler neticesinde yerel yönetimlere, 3 aylık periyotlarla 100 üzerinden karne notu verilecek ve bu sayede belediyelerin daha iyi yönetilmesi sağlanacak." dedi.

İYİ BELEDİYE ANLAYIŞI STANDARTLAŞTIRILMALI

'İyi belediye nasıl olur?' sorusunun kişiye göre değişmemesi ve bir standarda oturması gerektiğininaltını çizen Gümüş, "Belediye kararları vatandaşların hayatına doğrudan etki eder.Teknik olarak ölçülebilir duruma gelen yerel yönetimler, şeffaf bir yaklaşımla vatandaşları memnun etmeye yönelik daha yeni hizmetlerde bulunmaya yönelecektir" diye ekledi.

FİNANSAL SORUNLAR VARLIK YÖNETİMİYLE AŞILABİLİR

Belediyelerin ciddi bir borç sarmalı içerisinde olduğunu ve bu durumun doğru varlık yönetimi sistemleriyle aşılabileceğini belirten Gümüş, 'Belediyeler hizmetlerini aksatmaya sebep olacak finansal borçlanma içerisindeler. Bu borçlardan kurtulabilmek için kendi öz varlıklarına yönelmeleri gerekiyor. Himayelerinde bulunan gayrimenkulleri varlık yönetim ekranları üzerinden tanımlayarak bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirmeliler. Bu mülklerin kira miktarı doğru mu, iyi satış rakamı yakalanırsa satılmalı mı gibi soruların cevaplarını kolayca verebilirler. Bu vizyonla konuyu ele alıp varlık yönetimine başladıklarında devasa bir finansal kaynak üretebilirler" dedi.

Varlık yönetimi olmadan rantı ve portföyleri yönetebilmenin çok zor olduğuna değinen Gümüş, "Dijital teknolojiler bu imkânını size sağlıyor. Artık gayrimenkullerin dijital kodlarına inilebiliyor, anlık değer trendleri izlenebiliyor, kar/zarar eğilimi gösteren gayrimenkuller saptanabiliyor ve proje paketleri oluşturularak gelir modelleri oluşturulabiliyor" dedi.

BELEDİYE REYTING SİSTEMİ HEDEFLERİ

Belediyelerin Sıralanması ve Sınıflandırılması

Belediye Başarı Ölçütünün Standartlaştırılması

Belediye Kararlarında Vatandaşın Katılımının Arttırılması

Rekabet Sayesinde Belediyelerin Daha Rasyonel Yönetilmesi

Belediye Hizmetlerinin Dijitalleşmesi

Belediye Hizmetlerinin Uluslararasılaşması

Kaynak: Bültenler