Belediye Poşet Kullanımını Önlemek İçin 8 Bin Bez Çanta Yaptırdı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde belediye, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla 8 bin bez çanta yaptırdı.

Üzerinde Sarıkaya Belediyesi logosu bulunan bez çantalar, tahsilat servisinde su faturası ödeyen vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak çevreye duyarlılık göstermek adına Sarıkaya logolu bez çanta yaptırdıklarını söyledi.

Plastik poşetlerin çevreye zararlarının bilimsel bir gerçek olduğunu belirten Açıkel, şunları dile getirdi:

"Doğaya bırakılan plastik bir poşet denizde en az 400 yıl, karada ise 800 yıl sonra yok oluyor. Bu zaman zarfında insan sağlığını ciddi manada tehlike altına atıyor. Bu yüzden bazı ülkeler plastik poşet kullanımını yasakladı. Bizim hükümetimiz de çevreye duyarlı davranışla plastik poşet kullanımının azaltılması için bazı tedbirler aldı. Bu da alışveriş merkezlerinde özellikle plastik poşetlerin parayla satılarak kullanımının azaltılmasına yönelik tedbirlerdi. Biz de Sarıkaya Belediyesi olarak çevreye duyarlılığımızı göstermek adına Sarıkaya logolu bez çanta yaptırdık."

Bez çantalardan tahsilat servisine su parası yatıran her hane sahibine birer adet hediye ettiklerini anlatan Açıkel, "Çevremizi temiz tutalım, koruyalım. Belediye olarak bu projeyi destekleyelim ve çevreye duyarlı belediye olduğumuzu gösterelim istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA