Belediye Personelleri Sağlık Taramasından Geçirildi
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Belediye Personelleri Sağlık Taramasından Geçirildi

Belediye Personelleri Sağlık Taramasından Geçirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

10-07-2021 12: 30: 14 31Nevşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personeller, sağlık taramasından geçirildi.

10-07-2021 12: 30: 14 31

Nevşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personeller, sağlık taramasından geçirildi.

Nevşehir Belediyesi, iş güvenliği konusundaki eğitimlerini ve uygulamalarını sürdürüyor. Eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal hükümler, işçiler ile işverenlerin karşılıklı yükümlülükleri, iş yerinde iş güvenliği önlemleri ile iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, kişisel koruyucu ekipmanlar gibi bilgiler aktarılan belediye personeller ayrıca sağlık taramasından geçiriliyor. .

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerçekleştirilen sağlık taramasına, Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi Personel A. Ş bünyesinde görev yapan tüm memur, sözleşmeli memur ve işçiler katılıyor.

Nevşehir Belediyesi hizmet binalarında gerçekleştirilen taramada personele akciğer grafiği, işitme, solunum, kulak ve kan sayımı testleri yapıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olası meslek hastalıklarının da önlenmesi amacıyla çalışanlara yönelik gerçekleştirilen sağlık taramasının periyodik olarak tekrarlanacağı belirtildi.

Kaynak: Habermetre

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