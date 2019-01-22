Belediye Personelleri Kan Bağışı Yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi personelleri Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye personeli Türk Kızılayına kan bağışı yaptı.

Özellikle mevsim şartları nedeniyle azalan kan bağışının arttırılması ve azalan kan stoklarının istenilen seviyeye ulaşması için Türk Kızılayına ülke genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına, Malatya Büyükşehir Belediyesi personelleri de destek verdi.

Malatya'nın daha modern bir şehir haline gelmesi için merkez ve 13 ilçede özverili çalışmalar yürüten ve sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinen Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çalışanları, Beydağı Toplantı Salonunda kurulan kan alma ünitelerinde kan bağışında bulundu.

Kaynak: AA