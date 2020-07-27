Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ile Şehitkamil Belediyesi çalışanlarını yakından ilgilendiren, gelir ve çalışma koşullarını iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ile Şehitkamil Belediyesi çalışanlarını yakından ilgilendiren, gelir ve çalışma koşullarını iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı. Başkan Fadıloğlu, imza sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı öncesi çalışanlara avans ve sözleşme hediyesi müjdesi de verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver arasında anlaşma sağlanan Toplu İş Sözleşmesi protokolü Şehitkamil Belediyesinde imzalandı. İmza törenine; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel ve Sendika Yönetim Kurulu ve Temsilcileri de katıldı. Başkan Fadıloğlu, 59 maddelik sözleşme ile çalışan personellerin, gelir ve çalışma koşullarını iyileştirecek, yaşam kalitelerini arttıracak iyileştirmeler içerdiğini aktardı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu; personellere, bayram öncesi 1.750 TL avans ve 250 TL sözleşme hediyesi yatırılacağını müjdeledi.

Amaç hizmet kalitesini yukarıya çıkarmak

İmza sonrası konuşan ve sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Toplu iş sözleşmesiyle ilgili görüşmelerde, göstermiş oldukları hassasiyet için ben Sendika Başkanımız Halil İbrahim Tanrıöver ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizim imzaladığımız sözleşmenin üzerinde işveren yazıyor olabilir ama biz, kardeşlik hukuku içerisinde hep birlikte milletimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız, bu millete hizmet ederken hizmet kalitesini yukarıya çıkarabilmek. Bu işi bir başımıza yapmamız mümkün değil, bu bir ekip işidir. Ekibin en alt kademesinden en üst kademesine kadar hizmet veren, emek veren tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, Sendika Başkanımızın şahsında tüm Yönetim Kurulu Üyelerine ve Temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı bir dönem olur. Gönlümüz istiyor ki çalışan kardeşlerimize daha iyi şartlarda daha iyi imkan sunalım. İnşallah ülkenin ekonomisiyle birlikte bu şartları daha da ileriye taşıyacağız. Tabi bu imzayı bayram öncesi atmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Sağ olsunlar arkadaşlarımız, gece gündüz demeden her gün bir araya geldiler, bu çalışmada emek verdiler. Biz de Kurban Bayramı öncesi kardeşlerimize 'müjde verelim' dedik. İnşallah teknik olarak bizim hak edişleri bir kalemde ödeme imkanımız yok ama en azından avans olarak çalışan kardeşlerimize, bayram öncesi ödeme yapacağız. Bayramdan sonrada mevcut sosyal haklarıyla kalan maaşları ödenmiş olacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum."

"Sözleşmenin tüm emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum"

İmza sonrası açıklamada bulunan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ise "Üyelerimizden aldığımız bu gücün yanında Sayın Genel Başkanımızın ve Sayın Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun desteği ile bugün önemli bir sözleşmeye imza attık. Sendikamız olarak üyelerimiz için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanlığı olarak, Gaziantep'in en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisiyiz ve kentte önemli bir gücü temsil etmekteyiz. 'Bugünkü sermaye, dünkü emeğin karşılığıdır' sözüyle işçilerimizin yarınlar için ne kadar önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Çalışanına önem ve değer veren kurumların başarısının da arttığından yola çıkarak; Sayın Başkanımızın Şehitkamil Belediye Başkanlığı sürecinde biz emekçilere verdiği değer ve gösterdiği samimiyetin Şehitkamil Belediyemizin başarısına ve Gaziantep'imizin yükselişine sağladığı katkı ortadadır. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanlığı olarak Şehitkamil Belediye Başkanımızın yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyor, daha güçlü bir Türkiye için hem sendikamıza hem emekçilerimize hem de işverenlerimize önemli görevler düşmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Sözleşmenin tüm emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Toplu İş Sözleşmemizde emeği geçen Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Şirket Müdürlerimize, Yönetim Kuruluma ve Temsilcilerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA