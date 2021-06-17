Belediye personeline "Temel İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi
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Belediye personeline "Temel İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi

Belediye personeline 'Temel İlk Yardım Eğitimi' düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pazaryeri Belediyesinde çeşitli birimlerde görev yapan personele yönelik "Temel İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi.

Pazaryeri Belediyesinde çeşitli birimlerde görev yapan personele yönelik "Temel İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi.

Pazaryeri Belediye Başkanlığı binasında Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi işbirliği ile düzenlenen yardım eğitimine 14 personel katılım sağladı. İlk yardımın öneminin de anlatıldığı ve 16 saat süren eğitimde herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlileri gelinceye kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulama teknikleri anlatıldı.

"İlk yardım hayat kurtarır"

Yapılan eğitimi değerlendiren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "İlk yardımda bilinçsiz müdahalelerin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen eğitimde, yetişkin, çocuk ve bebek olmak üzere üç kategoride detaylı bir uygulamayla personeller bilgilendirildi. Verilen temel ilk yardım eğitiminde hasta veya yaralının temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanma, yanık, donma ve sıcak çarpmaları, bilinç bozuklukları ve zehirlenme gibi birçok konuyu ele alan eğitmenler, ayrıntılı bir şekilde personelimizin eğitimlerini tamamladı. Verilen eğitim sonucunda yazılı sınavda başarılı olan personelimize, hayatın tüm alanında önemi olan ilk yardım eğitimi sertifikası düzenlenecek. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğüne, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Personelleri Metin Karakuş ve İskender Alim' e vermiş oldukları eğitimler dolayısı ile teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Belediye personeline 'Temel İlk Yardım Eğitimi' düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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