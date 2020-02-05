Belediye personeline sigaranın zararları anlatıldı

05.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:06

Mustafakemalpaşa Belediyesi personeline sigaranın zararları anlatıldı.



4 Şubat Dünya Kanser Gününde çeşitli bilgiler verilerek kansere sebep olan düzensiz beslenme ve kötü alışkanlıklara vurgu yapıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklığıyla Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde Dr. Mine Melis Çinçe, Ebe Hemşire Gülbahar Karadağ ve Sosyal Çalışmacı Zehra Güçlü, sigaranın zararları ve buna bağlı olabilecek hastalıklar hakkında sunum yaptı. Yeşilay'dan TBM uygulayıcı eğitimi almış uygulayıcıların verdiği seminerde; sigara bağımlılığı, nikotin bağımlılık döngüsü, nikotin yoksunluğu, sigara neler yapar, sigaranın ihtiva ettiği zehirli maddeler, sigara içer içmez ortaya çıkan etkiler, sigaranın tetiklediği hastalıklar, pasif içicilik, sigaraya hiç başlamamak için ve başlamış olanların da bırakması için yapılması gerekenlerden bahsedildi.



Eğitimin sonunda, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sigaranın ölümcül hastalıklara sebebiyet verdiğine işaret ederek, personelden kendileri ve sevdikleri için sigarayı bırakmalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA