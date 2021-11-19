BELEDİYE PERSONELİNE SAĞLIKLI YAŞAM SEMİNERİ VERİLDİ

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - İLKADIM BELEDİYESİ PERSONELİNE SAĞLIKLI YAŞAM SEMİNERİ VERİLDİ

BAŞKAN DEMİRTAŞ, AİLEMİZİN HER FERDİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından bilgilendirme amacıyla düzenlenen 'Sağlık Seminerleri'nin bir yenisini daha İlkadım Belediyesi personellerine verildi. Seminerde Kolesterol ve Kalp Hastalıklarında Risk Faktörleri", "Meme Kanseri Farkındalığı" hakkında çalışan personel bilgilendi.

İlkadım Belediyesi ve Büyük Anadolu Hastaneleri işbirliği ile belediye çalışanlarına yönelik, Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde düzenlenen "Sağlıklı Yaşam" seminerinde çalışan personel erken tanı, ilk müdahale ve günümüzde sıkça görülen hastalıklara karşı tedavi yöntemleri hakkında eğitim verildi.

"Stresten uzak durmalısınız"

Sağlıklı yaşam seminerinde eğitim veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Oğuzhan Yücel, belediye personelini sağlıklı beslenme konusunda aydınlattı. Kalp ve damar hastalıklarının tetikleyicisi olan sigara kullanımı ve tüketiminin insan bedenine getireceği zararlar üzerinde duran Dr. Yücel, "Kalp damarlarında damar sertliğine bağlı tıkanmalardan kaynaklanan rahatsızlıklardan korunmanın yolunu sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak ve düzenli bir yaşam sürmek olarak sıralanabilir" dedi.

"İlk Müdahale çok önemli"

Koroner Arter (Kalp Damar Tıkanıklığı ve Kalp Krizi) rahatsızlıklarında yapılacak ilk müdahalenin önemine değinen Uzm. Dr. Oğuzhan Yücel, " İlk müdahalenin önemli olduğu kadar doğru müdahalenin de hayati önemde olduğunu kaydetti. Kan Basıncı, Kolesterol Yüksekliği, Ritim Bozuklukları konularda katılımcılara slayt eşliğinde detaylı bir sunum yaptı.

"Tarama testlerini dikkate alın"

Seminerde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kadir Dicle; Meme Hastalıkları, Anorektal Hastalıklar, Tiroid, Mide ve Safra Kesesi hastalıklarında erken tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler verdi. Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda ölüme neden olan meme kanserine karşı farkındalığın önemine değinen Opr. Dr. Kadir Dicle, " Geçmişe göre meme kanserindeki farkındalığın artmasıyla erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinde tedavi daha başarılı olmaktadır. Bu anlamda düzenli mamografilerin ve diğer tarama testlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Doktorlar seminer sonunda katılımcıların sorularına cevap verdi.

"Sağlığımızı tehdit eden hastalıklara karşı bilinçlenmeliyiz"

İlkadım Belediyesi ailesinin her ferdi bizim için çok kıymetlidir diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Hizmet kalitemizi bir kat daha arttırmak adına düzenlediğimiz personel eğitimlerimizin yanı sıra, çalışanlarımızın farklı konularda bilinçlenmeleri için bu tip seminerleri de önemsiyor ve uyguluyoruz. Gelecek nesillerimizi tehdit eden hastalıklara karşı ilk olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Hastalıkla mücadelede sağlıklı beslenme ve spor önemli. Sağlıklı beslenmenin ve yaşamın ipuçlarını bizlerle paylaşan olan kıymetli doktorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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