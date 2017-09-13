Belediye Personeline Sağlık Taraması

Van'ın Başkale Belediyesi personeline 'İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası' kapsamında sağlık taraması yaptırıldı.



Yapılan taramada, ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulmasının amaçlandığı ve elde edilecek sonuçların çeşitli testlerden geçirilen işçi ve memurların sağlık takip dosyalarına işleneceği ifade edildi. Her ay periyodik olarak yapılan taramalarla personelin sağlık takibi yapılabilecek. - VAN