Belediye personeline protokol eğitimi
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Belediye personeline protokol eğitimi

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Belediye personeline protokol eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi personeline protokol eğitimi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi personeline protokol eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğünün verdiği eğitim meclis salonunda gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler ve Protokol Uzmanı Yunus Biçer tarafından protokol bilgisi ve resmi makamlarda protokol başlığı altında kamusal alanda protokol kaideleri, ast-üst ilişkileri, makam odalarında uygulanması gereken kurallar, önde gelme sıralaması, yazışma ve telefon protokolü, selamlaşma ve tanıştırma protokolü, ziyaret, uğurlama ve şahsi imaj konuları anlatıldı.

Görsellerle desteklenen eğitimde, protokol kurallarının geçmişi hem teorik hem de uluslararası ve ulusal örneklerle ele alındı. Ayrıca protokol bilgisi ve kaidelerinin kamu kurumlarında ve devletler arası ilişkilerde oynadığı öneme vurgu yapıldı. - BURSA

Belediye personeline protokol eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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