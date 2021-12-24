Belediye personeline proje hazırlama eğitimi veriliyor

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi'nin yönetim ve personelinin gelişimine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimler devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, hem çalışanlarının kapasitesinin arttırılması hem de belediye aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırılması amacıyla personele hizmet içi eğitim veriyor.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın göreve geldiği günden bu yana gelişimi artıracak uygulamaların başında yer alan hizmet içi eğitim programının sonuncusu, proje hazırlamaya yönelik oldu. Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve belediyenin değişik birimlerinden çok sayıda personelin katıldığı eğitim programına Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, birim müdürleri ve çeşitli müdürlüklere ait teknik personeller katıldı.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Proje Hazırlama ve Yönetme' eğitimleriyle ilgili bilgi veren sorumlular, "Başkanımızın talimatları doğrultusunda 2022-2023 mali yıllarında Belediyemiz bünyesinde görev yapan bütün personel ve birimlerin dahil olacağı yönetim, izleme, değerlendirme, bütçe uygulama, proje hazırlama gibi kurumsal yapı süreçleriyle ilgili eğitimler verilecektir. Bu eğitim ile katılımcılara, proje hazırlama kültürünü tanıtmak, proje fikrinin oluşumundan, hazırlanması ve yönetiminde sorumluluğunu aldıkları proje tipi işleri zamanında, istenen kalite ve öngörülen bütçe içinde tamamlamalarına yardımcı olacak yönetim ilke tekniklerinin kazandırılması süreçleri ile ilgili bilgiler verilecektir. İlk aşamada 11 icracı müdürlüğümüz ile süreçler başlanacak ve ilerleyen zamanlarda diğer müdürlüklerin de katılımı sağlanacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

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